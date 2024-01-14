“هنـــا” رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بعد الزيادة الجديدة 2024 شهر يناير + طريقة السداد

الاستعلام عن فاتورة الغاز بعد الزيادة الجديدة 2024 أعلنت شركة بتروتريد للغاز اليوم الخميس عن بدء استقبال قراءة العدادات الإلكترونية لشهر يناير 2024 حيث يمكن للعملاء إرسال قراءاتهم حتى يوم 27 يناير 2024 تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة لتحسين تجربة العملاء وتيسير الإجراءات الشهرية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بعد الزيادة الجديدة 2024

اضغط على استعلام عن فاتورة الغاز

– ابدأ بالضغط على خيار “استعلام عن فاتورة الغاز” المتاح على الموقع الرسمي.

إدخال رقم المشترك

– قم بإدخال رقم المشترك الخاص بك، الذي يشمل “رقم الشقة والعمارة البلوك القطاع المنطقة والمحافظة ورقم العداد” بشكل صحيح ودقيق.

اختيار “إدخال قراءة الغاز أو استعراض الفواتير

– بعد إدخال البيانات الصحيحة اضغط على الخيار “إدخال قراءة الغاز أو استعراض الفواتير” للمضي قدماً في العملية.

ظهور الفاتورة

– تظهر لك الفاتورة على الشاشة، مما يتيح لك فحصها وفهم تفاصيلها بكل سهولة.

مع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستفسار عن فاتورة الغاز بسرعة وسهولة، مما يسهم في تسهيل عملية إدارة حساباتك والاطمئنان إلى حالة استهلاك الغاز الخاص بك.

طرق الدفع المتاحة

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غرامة التأخير في السداد

أعلنت شركة الغاز المصرية عن دفع غرامة مالية 50 جنية في حالة التأخير عن سداد أكثر من 3 شهور متتاليين، وسوف يتم دفع رسوم 50 جنية زيادة على كل شهر من الشهور المتأخرة.