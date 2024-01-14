أحذر من حالات وقف المعاش بشكل نهائيًا للمستفيد!! وفقًا لقرارات التأمينات الاجتماعية الجديدة

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن الحالات التي يتم فيها وقف المعاش، فمن الجدير بالذكر أن القانون الخاص بالتأمينات اعتنى بتنظيم المسألة الخاصة بمنح وصرف المعاش لجميع المستحقين، كذلك ان القانون تضمن في الطيات الخاصة به الكثير من البنود والقوانين التي تقوم بتنظيم هذه المسألة بالإضافة إلى أنها تقوم بالاجابة على سلسلة من التساؤلات التي تكون متداولة من جانب الكثير من الأشخاص، ومن ضمن الأمور التي يتم البحث عليها من جانب المواطنين هي الحالات التي يمنع فيها صرف المعيش، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على الجميع هذه التفاصيل.

حالات وقف المعاش

في الحقيقه انه يتم منع صرف المعاش في عدة حالات من بينها ما يلي:

أن تكون المرأة الأرملة قد تزوجت.

أن يصل الاخ او الابن عمر 21 سنة مبينا أن ذلك الشرط يتم الاستثناء منه الشخص الذي يكون عاجزا عن العمل أو يكون طالب حتى يتم الانتهاء من دراسته.

كذلك من ضمن الحالات أيضًا أن يكون صاحب المعاش قد توفى.

موعد صرف معاشات فبراير

في الحقيقة أنه سوف يتم صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين في اليوم الذي يكون موافق واحد فبراير 2024 فمن الجدير بذكره انه يتم صرف المعاشات دائما في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه فيما يخص تلك المعاشات الخاصة بالشهر الجاري من يناير في اليوم 1 يناير 2024، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تلقي المعاشات من خلال ماكينات الخاصة بالصراف الآلي أو المنافس المتعلقة بالبريد المصري.