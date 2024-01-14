رسميًا “جدول العطل الرسمية في العراق 2024” أكثر من 15 إجازة مدفوعين الأجر للموظفين

البحث من جانب العديد من المواطنين بدولة العراق حول العطل الرسمية التي توجد في تلك الدولة كبير للغاية من جانب سلسلة كبيرة من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن تلك الدولة تشتمل على سلسلة من الإجازات الرسمية التي ينال فيها الأشخاص على عطل رسمية من العمل ومن المدارس والجامعات، لذا يتم البحث كثيرا من جانب الأشخاص حول تلك العطل والإجازات، وفيما يلي سوف نتعرف معا عليها.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

قام مجلس الوزراء العراقي بالكشف عن تلك العطل والإجازات الرسمية التي توجد في العراق لسنة 2024، والتي تكون كما يلي:

إجازة رأس السنة الميلادية تكون في اليوم الأول من يناير 2024

إجازة يوم الجيش العراقي في اليوم السادس يناير 2024

إجازة نوروز في اليوم الحادي والعشرين من مارس 2024

إجازة عيد الفطر في اليوم العاشر من أبريل 2024

إجازة عيد العمال تكوين في اليوم الأول من مايو 2024

اجازة عيد الاضحى تكون في اليوم السادس عشر من يونيو 2024

اجازه راس السنه الهجريه تكون في اليوم السابع من يوليو 2024

إجازة ثورة 14 يوليو في اليوم الرابع عشر من يوليو 2024

إجازة يوم عاشوراء في اليوم السادس عشر من يوليو 2024

إجازة المولد النبوي الشريف في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر

العطلات المدرسية في العراق 2024

يقوم الطلبة والطالبات بمختلف مدارس دولة العراق بالحصول على إجازات إضافية بجانب الاجازات الرسمية والأعياد الدينية والوطنية وأيضا العطل الأسبوعية، ومن بين هذه الإجازات هي عطلة نصف السنة الدراسية التي ينالها الطالب بشكل مباشر عقب تأدية اختباراتهم الخاصة بالترم الاول، وهذا من يوم السبت 27 من يناير 2024 وتكون مستمره حتى أسبوعين لتنتهي في يوم العاشر من فبراير 2024.