رسميًا “جدول العطل الرسمية في العراق 2024” أكثر من 15 إجازة مدفوعين الأجر للموظفين
البحث من جانب العديد من المواطنين بدولة العراق حول العطل الرسمية التي توجد في تلك الدولة كبير للغاية من جانب سلسلة كبيرة من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن تلك الدولة تشتمل على سلسلة من الإجازات الرسمية التي ينال فيها الأشخاص على عطل رسمية من العمل ومن المدارس والجامعات، لذا يتم البحث كثيرا من جانب الأشخاص حول تلك العطل والإجازات، وفيما يلي سوف نتعرف معا عليها.
جدول العطل الرسمية في العراق 2024
قام مجلس الوزراء العراقي بالكشف عن تلك العطل والإجازات الرسمية التي توجد في العراق لسنة 2024، والتي تكون كما يلي:
- إجازة رأس السنة الميلادية تكون في اليوم الأول من يناير 2024
- إجازة يوم الجيش العراقي في اليوم السادس يناير 2024
- إجازة نوروز في اليوم الحادي والعشرين من مارس 2024
- إجازة عيد الفطر في اليوم العاشر من أبريل 2024
- إجازة عيد العمال تكوين في اليوم الأول من مايو 2024
- اجازة عيد الاضحى تكون في اليوم السادس عشر من يونيو 2024
- اجازه راس السنه الهجريه تكون في اليوم السابع من يوليو 2024
- إجازة ثورة 14 يوليو في اليوم الرابع عشر من يوليو 2024
- إجازة يوم عاشوراء في اليوم السادس عشر من يوليو 2024
- إجازة المولد النبوي الشريف في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر
العطلات المدرسية في العراق 2024
يقوم الطلبة والطالبات بمختلف مدارس دولة العراق بالحصول على إجازات إضافية بجانب الاجازات الرسمية والأعياد الدينية والوطنية وأيضا العطل الأسبوعية، ومن بين هذه الإجازات هي عطلة نصف السنة الدراسية التي ينالها الطالب بشكل مباشر عقب تأدية اختباراتهم الخاصة بالترم الاول، وهذا من يوم السبت 27 من يناير 2024 وتكون مستمره حتى أسبوعين لتنتهي في يوم العاشر من فبراير 2024.