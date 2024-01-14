براتب شهري 1000 جنية “رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” 2024 .. ألحق قدم وسجل

بشكل دائم ومتواصل نرى ان هناك اشخاص لا حصر لهم يريدون الوصول الى الرابط الذي يتعلق بالتسجيل العماله الغير منتظمه حتى يحصلوا على تلك المنحة التي تبلغ القيمة التي تتعلق بها 1000 جنيه مصري، ومن المعروف أن تلك المنحة قام الرئيس السيسي بالكشف عن الشروط اللازمة للحصول عليها وكذلك اوضح انه يستحق الاستفادة منها جميع الأشخاص الذين يكونون متوفر بهم تلك الشروط، وايضا الذين يكون دخلهم الشهري محدود وذلك جاء في حيز الظروف العسيرة التي تمر بها البلاد وفيما يلي سوف نتناول معا جميع ما يخص تلك المنحة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة القوى العاملة بالإشارة إلى رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، فمن الجدير بالذكر أنه بواسطة هذا الرابط يستطيع المواطنون أن يستعلموا عن حالة طلبهم الذين قاموا بتقديمه للاستفادة من هذه المنحة، وفيما يلي هذه الخطوات اللازمة التي تتعلق بالاستعلام عنها:

الخطوة الأولى: يتوجب عليك الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من هنا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة: الضغط على زر “استعلام”.

خدمات مصر الرقمية

توجد كثير من الخدمات التي لا تحصى التي تقوم وزارة التموين بتقديمها للمواطنين، حيث إن من جملة هذه الخدمات جميع ما يلي: