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100 جنية في المستودع و150 جنية للمستهلك!! سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة 2024
يقوم عدد هائل من المواطنين بالتساؤل عن سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة 2024، حيث إنه مع بدء السنة الميلادية الجديدة 2024 يزداد بحث المواطنين حول الأسعار الخاصة بأنبوبة الغاز، وكذلك سعر الذهب، والكثير من الأمور الأخرى، فمن الجدير بالذكر أن سعر أنبوبة الغاز تكون الشغل الشاغل لكثير من المواطنين بها الوقت الجاري، لذا سوف نرفق لكم تلك الأسعار فيما يلي.
سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة 2024
بينت الحكومة المصرية جميع الأسعار التي تتعلق باسطوانات الغاز، وهذا عقب حدوث زيادة بالأسعار بشكل عالمي، وبينت الحكومة أن تلك الزيادة تكون كالآتي:
- السعر بالمستودعات التي تتبع الحكومة يبلغ حتى حوالي 80 جنيه مصري.
- كما أن توصيل الاسطوانة للمنزل يكون بما يقرب من حوالي 95 جنيه مصري.
- هذا بجانب أن ثمن الأنبوبة ذات سعة 5 كيلو جرام يكون بحوالي 75 جنيه مصري.
- كذلك أن سعر الأنبوبة التي تكون سعة 25 كيلو جرام تكون بما يقرب من حوالي 150 جنيه مصري.
سعر أنبوبة البوتجاز في مصر
يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن سعر أنبوبة البوتجاز، إذ إن الغاز الطبيعي يكون أفضل كثيرًا، كما أن الاسطوانة لا تكون بحاجة لتغيير، هذا بجانب أنها تكون آمنة للغاية، ويأتي ثمن الأنبوبة بغير غاز كالآتي:
- سعرها فارغة يكون حوالي 650 جنيه مصري.
- كما أن سعرها بالمستودعات الحكومية يكون بما يقرب من حوالي 550 جنيه مصري.
- هذا بجانب أن الأنبوبة المستعملة تكون بما يقرب من حوالي 450 جنيه مصري.