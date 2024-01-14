“هنـــا” توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا + القنوات الناقلة مجانًا 2024

في الآونة الأخيرة نجد أن البحث يزداد كثيرا من جانب العديد من المواطنين الذين يحبون أن يشاهدوا كرة القدم والرياضة بشكل عام، ومن الجديد بالذكر أنه تقترب منا مباراة مهمة للغاية بين كلا من منتخب مصر وايضا منتخب موزمبيق، فمن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين الذين يحبون متابعة كرة القدم يرغبون في معرفة الموعد الذي سوف يتم فيه بس هذه المباراة بين المنتخبين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتناول معا التوقيت والموعد الذي سيتم فيه بث تلك المباراة.

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا

في الحقيقة أن منتخب مصر سوف يواجه منتخب موزمبيق في اليوم الذي سوف يكون موافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتجدر الاشارة بان تلك المباراة سوف تكون مهمة جدا يترقبها الملايين من المواطنين ومن الجدير بذكر أن تلك البطوله الخاصة بكاس امم افريقيا سيتم انطلاقها في اليوم الرابع عشر من يناير 2024، وتجدر الاشارة ايضا ان منتخب مصر يقوم بتصدير الجدول الذي يتعلق بترتيب أول مجموعة من العمر الخاص بتصفيات قارة أفريقيا في تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق

في الواقع أن منتخب مصر سيكون بمواجهة منتخب موزمبيق بمباراة مهمة جدا في اليوم الرابع عشر من شهر يناير 2024، كما ذكرنا في السطور القليلة السابقة، ومن الجدير بذكر أن تلك المباراة سيتم بثها على شاشة قناة أون تايم سبورت حيث ان تلك القناة لتكون الناقل الحصري لمختلف البطولات والمباريات المهمة للغاية من بينها تلك البطولة الخاصة بكأس أمم أفريقيا.