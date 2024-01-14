“هنــا” جميع كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

يزال السؤال المتكرر من قبل كثير من الأشخاص حول كشوف الرعاية الاجتماعية فهذا السؤال الذي يتعلق بخطوات الاستعلام عن تلك الكشوفات يتردد كثيرا من جانب العديد من الاشخاص بمرور الأيام، حيث أنه يزداد البحث حول طريقة تنزيل واستخراج تلك الكشوفات التي تتعلق بالرعاية الاجتماعية، كما ان هناك اشخاص ترغب في الحصول على هذا الدعم المقدم من جانب وزارة العمل العراقية ويتساءلون عن تلك الشروط الخاصة بالاستفادة من هذا الدعم، وفيما يلي سوف نتناول معا ابرز هذه الشروط وكذلك الخطوات التي تتعلق باستخراج تلك الكشوفات بالتفصيل.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يكون الآن باستطاعة المواطنين معرفة قوائم وملفات الرعاية الاجتماعية العراقية باتباع الآتي:

الخطوة الأولى: التوجه إلى موقع وزارة العمل العراقية، من خلال النقر هنا.

الخطوة الثانية: اختيار عبارة “دعم الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الوجبة المطلوب الاستعلام عنها.

الخطوة الرابعة: اختيار زر “تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: كتابة الاسم المتعلق بك بصورة صحيحة.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر البحث.

شروط الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية سلسلة من الشروط التي ينبغي استيفاؤها في المتقدمين، حيث إن من هذه الشروط ما يلي: