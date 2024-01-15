” اضبط حالا” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا اليوم

انطلقت السبت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي تقام حاليا في دولة كوت ديفوار، ازدادت طلبات البحث عن ترددات القنوات الناقلة للبطولة مجانًا وتقدم هذه القنوات خدمة نقل مباشر لمباريات البطولة، التي تعد من أهم الأحداث الرياضية في القارة الأفريقية ويشارك فيها عدد من المنتخبات الافريقية منتخب مصر القومي الذي سيقابل منتخب موزمبيق في الجولة الاولي من مباريات دور المجموعات الجولة الاولي للمجموعة الثانية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا

بدأت جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، بالبحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2023/2024، حيث تعتبر هذه البطولة من أهم البطولات الرياضية في القارة السمراء، وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم ويأتي البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لهذه البطولة، في ظل ارتفاع أسعار الاشتراك في القنوات المشفرة التي تمتلك حقوق بث البطولة، مما جعل العديد من الجماهير تبحث عن بديل مجاني لمشاهدة مباريات البطولة.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر أسترا سات 19.

ترددها: 11185 dvb-s2.

الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 22000.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت