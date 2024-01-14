توفير من الأخر!! اماكن شقق الاسكان الاجتماعي بمقدم 10 ألف جنية في حدائق الاهرام وأكتوبر 2024

ارتفعت محركات بحث جوجل حول الأماكن الخاصة بشقق الاسكان الاجتماعي، فمن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد بينت أنها طرحت عدة شقق بمختلف الاماكن بمصر، ويريد الأشخاص أن يقوموا بحجز تلك الشقق في هذه الأماكن، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك الاماكن بالتفصيل وكذلك الأوراق اللازمة للتقديم على تلك الشقق السكنية.

اماكن شقق الاسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك سلسلة من الأماكن التي يكون ومتاح بها شقق الاسكان الاجتماعي من ضمنها ما يلي:

القاهرة الجديدة

مدينة الشروق

غرب قنا

أكتوبر الجديدة

مدينة العاشر من رمضان

العبور الجديدة

دمياط الجديدة

المنصورة الجديدة.

استعلام شقق الإسكان الاجتماعي

في الواقع أن وزارة الإسكان قد بينت أن هناك عدة طرق يتم من خلالها الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من ضمنها الاتصال على رقم 1188 أو أن يقوم الشخص بالاتصال على رقم 5777 أو ينتقل إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الإسكان، ومن الجدير بالذكر أن هناك سلسلة المستندات والوثائق المرادة التقديم على تلك الشقق السكنية من ضمنها ما يلي

الاستمارة التي تتعلق بحجز الوحدات السكنية.

نسخه من البطاقه الشخصية.

شهادة تثبت صافي الراتب الشهري.

مستندات تقوم بإثبات المصادر الخاصة بالدخل الإضافي.

الإيصال الذي يتعلق بشراء كراسة الشروط.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك سلسلة من الخطوات اللازمة للتعرف على حالة طلب شقق الاسكان من بينها ما يلي: