نزلت حالًا الحلقة الـ 5و6 من مسلسل حالة خاصة بجودة عالية عبر موقع لاروزا وقصة عشق 2024

هناك العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على المواعيد التي تتعلق بعرض مسلسل حالة خاصة، فمن المعروف أن هذا المسلسل من المسلسلات التي يزداد البحث عليها كثيرا بالتحديد في الآونة الأخيرة من جانب عدد كبير جدا من المواطنين الذين يحبون مشاهدة المسلسلات، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل من بطولة الفنان طه دسوقي، وكذلك غادة عادل وغيرهم من الأشخاص الآخرون، ومن المعروف أن هذا المسلسل تمكن من حصد عدد هائل للغاية من المتابعين والمشاهدات، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على موعد عرض الحلقة الجديدة منه.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

في الحقيقة أن مسلسل حالة خاصة يتم عرضه على القناة التي تدعى بقناة ام بي سي مصر، وذلك في يوم الاربعاء والخميس في الساعة 9:00 مساء حسب توقيت القاهرة، في حين أنه يتم عرضه في يوم الجمعة على شبكة قنوات اون المصرية، وهذا في الساعة 9:00 مساء على حسب توقيت القاهرة، هذا بالإضافة إلى أن هذا المسلسل يتم عرضه أيضا على منصة واتش ات وبذلك حلقتين في الاسبوع الاربعاء وهذا في الساعة 12:00 صباحا على حسب توقيت القاهرة.

مسلسل حالة خاصة

قام مسلسل حالة خاصة بتحقيق ردود فعل كثيرة إيجابية عقب أن تمت إذاعة أول حلقة منه، وكذلك الحلقه الثانيه إذ أنه قد أشاد الأشخاص من قصة التي تتعلق بالمسلسل الإنسانية ومن الجدير بالذكر أن هذا مسلسل يكون مكون من حوالي 10 حلقات، والأحداث التي تتعلق به تكون على شخصية نديم ابو سريع.