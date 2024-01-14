رسميًا “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024” خلال ساعات فقط وإيداع الرواتب في الفيز

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة، حيث سيتم صرفها في يوم الاثنين الموافق 15 يناير الحالي، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي : زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

زيارة . اختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك “: تحديد الخيار الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

تحديد الخيار الخاص بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة. كتابة الرقم القومي : إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا.

إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا. الضغط على زر “استعلام “: النقر على الزر المخصص لإجراء الاستعلام.

النقر على الزر المخصص لإجراء الاستعلام. ظهور نتيجة الاستعلام: ستظهر النتيجة التي توضح حالة معاش تكافل وكرامة، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

عدم العمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

التقديم لبرنامج “تكافل وكرامة” للمسنين ابتداءً من 65 عامًا.

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

قيد طالب للأبناء الجامعيين.

صورة بطاقة التموين إن وجدت.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

صورة شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة الطلاق أو مستند يثبت الانفصال.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة