التعليم المصري يبشر الطلاب ويٌعلن كم يوم إجازة نصف العام الدراسي 2024 !! شهر لهذه الصفوف

الكثير من الطلبة والطالبات بمصر يقومون بالتساؤل عن كم يوم عطله واجازة منتصف السنة الدراسية، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أشارت إلى ذلك في حين أن الطلبة والطالبات ايضا يتساءلون عن الموعد الذي سوف يتم فيه بدء اختبارات الترم الأول، وفيما يلي سوف نتناول سويا كل ما يخص ذلك.

كم يوم إجازة نصف العام الدراسي

بينت وزارة التربية والتعليم بشأن تساؤل الطلاب والطالبات كم يوم اجازه نصف العام الدراسي أن تلك الاجازة سوف تكون حوالي اسبوعين فقط والبدايه الخاصة بها تكون في اليوم السابع والعشرون من يناير 2024، وتجدر الإشارة أيضا بأن تلك الإجازة سوف تنتهي في يوم الخميس الثامن من فبراير 2024، ومن الجدير بذكر أن الوزارة بينت أنه في يوم العاشر من فبراير 2024، سوف يكون بداية الفصل الدراسي الثاني والذي يكون من المحتمل أن يستمر حتى اليوم الذي يوافق السادس من يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الاول 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتوضيح فيما يخص بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة والطالبات بكل المحافظات المصرية بمختلف المراحل التعليمية 2024، أنها سوف تكون في اليوم الرابع عشر من يناير 2024 ومن الجدير بالذكر أنها نوهت حول موعد انتهاء تلك الامتحانات اذ انها قالت انه في اليوم الذي يكون موافقا الرابع والعشرون من يناير 2024، سيكون الموعد الرسمي لانتهاء جميع الامتحانات والاختبارات الخاصة بأول فصل دراسي من العام الدراسي 2024، كذلك أنه في يوم الخميس الذي يكون موافق الخامس والعشرين من يناير 2024 يكون عطلة رسمية في كل المؤسسات الخاصة بالدولة وذلك بشأن عيد الشرطة ايضا ذكرى 25 يناير.