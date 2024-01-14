جاتلك فرصة شغل حكومي لقطة .. مصلحة الضرائب عندها وظايف حكومية الحقها دلوقتي

قامت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها بالإعلان عن وجود عدد من الوظائف الخالية لديها للراغبين في التقديم علي العمل في مصلحة الضرائب، كما أعلنت المصلحة عن شروط التقديم والمستندات المطلوبة من أجل تلك الوظائف، كما أعلنت مصلحة الضرائب عن القيام بتعيين الموظفين الجدد الذي سيتم قبولهم بنظام الانتداب، وذلك بعد أخذ الموافقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وظائف مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن توفر فرصة عمل لديها في بعض الوظائف الآتية:

مأمور ضرائب حجز.

مأمور ضرائب فحص.

كاتب.

خدمات معاونة.

الشروط المطلوبة من أجل التقديم

للقيام بالتقديم في وظائف مصلحة الضرائب المصرية، يجب توفر عدد من الشروط أهمها ما يلي:

يشترط علي المتقدم للوظيفة أن يكون من ضمن العاملين في إي من الجهات أو المصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

يجب علي المتقدم لوظيفة مأمور ضرائب أو كاتب ألا يزيد عمر المتقدم عن 38 عام .

يجب علي المتقدم لوظيفة خدمات معاونة ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام ، ويجب عليه أن يكون من موظفي المستوى الوظيفي من الدرجة الرابعة وما دونها في مجال خدمات معاونة.

المستندات المطلوبة من أجل التقديم

يجب على المتقدم من أجل وظائف مصلحة الضرائب المصرية توفير بعض المستندات المطلوبة من أجل التقديم علي الوظيفة والتي تتمثل فيما يلي: