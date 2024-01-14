مخالفات المرور 2024 … اعرف اجراءات التظلم ومتنساش تسأل علي قرار الإعفاء

قام النائب العام بإصدار قرار جديد فيما يخص التظلم علي المخالفات المرورية، حيث تم التصريح بإمكانية التقديم علي التظلم علي المخالفات المرورية إلكترونياً، كما أنه تم إصدار قرار بشأن إعفاء المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم علي مخالفات المرور، وذلك في بعض الحالات التي تم الإعلان عنها والتي سيتم سردها مفصلا في هذا المقال.

خطوات إجراء التظلم على المخالفات المرورية

للقيام بالتظلم علي المخالفات المرورية، يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة

الضغط على أيقونة التظلمات.

اختيار نوع التظلم رخص المركبات أو القيادة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

يتم ظهور كافة المخالفات المرورية علي الشاشة بالإضافة إلي قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المفروضة.

الضغط علي المخالفة المطلوبة ثم الضغط على زر تظلم.

بعد ظهور نتيجة التظلم يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف خلال 72 ساعة.

الإعفاء من سداد مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية

أصدر النائب العام قرارا ينص علي إعفاء جميع المواطنين من سداد مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية، وذلك في عدة حالات منها أنه إذا كان فحص التظلم عن تسجيل المخالفة كان عن طريق الخطأ، أو تم إثبات عدم صحة المخالفة المرورية، أوأن تكون المخالفة غير مطابقة للسيارة محل التظلم.

كما قامت النيابة العامة بالتأكيد علي أن وسائل التقديم علي خدمة التظلم على المخالفات المرورية يتم عن طريق عدة طرق منها التقديم عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع النيابة العامة، أو عن طريق زيارة نيابات المرور الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، أو عن طريق مكاتب البريد المصري.