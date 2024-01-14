كيفة ابحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟ .. وزارة العمل تٌعلن عن نزول اسماء أخر وجبة

كيفة ابحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟ أصبح من الأهمية البالغة لجميع المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في عام 2024 في العراق في جميع المحافظات توجيه انتباههم نحو تفاصيل أسمائهم يتاح الوصول إلى هذه الأسماء وجميع التفاصيل المتعلقة بها عبر منصة “مظلتي الإلكترونية”.

كيفة ابحث عن اسمي في منصة مظلتي ؟

لوصول إلى منصة “مظلتي” والاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق يمكنك اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بالدخول إلى منصة “مظلتي” في البداية. اختر خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق. بعد ذلك، قم بفتح الطلب عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم الهاتف ورقم الهوية في العراق. اضغط على زر الاستعلام وستظهر لك النتيجة. قم بالبحث عن اسمك ضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لعام 2024. استخدم خاصية البحث للتحقق من تواجد اسمك في كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية. تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق عبر منصة “مظلتي”.

للبحث على منصة مظلتي

للاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يمكن أيضا الحصول على هذه الأسماء من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تختار تلك الأسماء بعناية من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة بعد التأكد من توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة للحصول عليها في العراق.