تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لكأس أمم أفريقيا مجاناً .. اتفرج ببلاش

ازداد البحث عن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا بسبب اقتراب موعد المباراة فكانت قناة الجزائرية الأرضية من ضمن هذه القنوات المهمة الناقلة لكأس أمم أفريقيا قناة الجزائرية الأرضية، كما تم الإعلان عن أنها ستنقل سبع مباريات من كأس الأمم الأفريقية دون دفع اشتراك، إليكم تردد قناة الجزائرية الأرضية على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الجزائرية الارضية على القمر الصناعي

القمر الصناعي:نايل سات.

تردد القناة: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة hd.

تردد القناة على القمر الصناعي هوت بيرد

تردد القناة: 12577

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: hd

تردد قناة الجزائرية على استرا

القمر الصناعي: استرا.

تردد القناة: 12577

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

إليكم أهم المباريات التي ستنقل على قناة الجزائرية

تستطيع مشاهده أبرز المباريات على قناة الجزائرية الرياضية مجانا مثل:

مصر ضد غانا

نيجيريا ضد ساحل العاج

ساحل العاج ضد غينيا بيساو.

السنغال ضد الكاميرون

بوركينا فاسو ضد الجزائر

الجزائر ضد موريتانيا

خطوات تنزيل قنوات الجزائر الرياضية الأرضية 2021