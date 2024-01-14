قبول 1000 شخص “الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024” عبر الموقع الرسمي

هناك أشخاص كثيرة تقوم بالبحث عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي، فمن الجدير بذكر أن تلك القرعة تكون الشغل الشاغل لكثير من الأشخاص في هذا الوقت الجاري، ومن الجدير بالذكر أيضا أن المواطنين قد قاموا بالتقديم في تلك القرعة منذ اليوم الذي كان موافقا 20 من نوفمبر 2023، والتي ظلت مستمرة إلى يوم الخميس الذي كان موفقا الرابع من يناير 2024، وفيما يلي سوف نتعرف معا على النتيجة الخاصة بتلك القرعة.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

لقد تم الكشف عن تلك النتيجة الخاصة بقرعة الحج السياحي 2024 وذلك كان في الساعة 10:00 من يوم السبت الذي كان موافق السادس من يناير 2024، في المقر الخاص بالإدارة المركزية التي تتعلق بشركات السياحة والمتواجدة بالعباسية، وكان ذلك بحضور وزارة الداخلية، وأيضا ممثلي الوزارة، وهذا على حسب ما أقرته الوزارة وتم توضيحه في الضوابط والقوانين التي تكون منظمة لتلك القرعة، كذلك أنه من الممكن أن يتم الحصول على تلك النتيجة الخاصة بالقرعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

نتيجة قرعة الحج السياحي

تستطيع الآن أن تستعلم عن تلك النتيجة بكل سهولة من دون الذهاب للمقر الخاص بالوزارة لتتعرف عليها وهذا بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية: