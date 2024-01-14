متدورش كتير على الماتش .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر في كأس أمم أفريقيا 2024

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة كأس الأمم الإفريقية بشغف وبدأ البحث عن قنوات رياضية مجانية لنقل هذه البطولة، حيث إن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تتيح قنوات رياضية دون دفع رسوم، يمكن عن طريقة مشاهدة البطولة مجانا إليكم تردد هذه قناة الجزائرية الأولى و قناة فوكس سبورت وقناة تلي تشاد الناقلة لمباراة مصر مجاناً لكأس الأمم الأفريقية عبر هذا التقرير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر مجاناً

تردد القناة الجزائرية الأولى

استطاعت القناة الجزائرية الأرضية أن تحصل على حقوق بث سبعة عشر المباراة من البطولة من ضمنها من مواجهات المنتخب الجزائري مباراة مصر النهائي ومباراة الافتتاح والنهائي كما يمكن لجميع المتابعين في جمهورية مصر العربية مشاهده البطولة على القناة الجزائرية الأرضية من خلال البيانات التردد الخاص بها وهي كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ترددات قناة فوكس سبورت

تتميز قناة فوكس سبورت بامتلاك حقوق بث بطولات كثيرة رياضية حيث إنها من أكبر شبكات البث الرياضي في العالم ويمكن تنزيل تردد هذه القناة من خلال بيانات هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تلي تشاد

تتميز هذه القناة بتقديم مجموعة مختلفة من البرامج بما فيها الأخبار والبرامج الترفيهية والبرامج الرياضية، حيث إنها عبارة عن قناة وطنية في تشاد مستمرة على مدار اليوم مجانا بدون رسوم إليكم بيانات تردد القناة: