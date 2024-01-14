أتجوز بنت العمدة حالًا ومعاك شقة تمليك!! اسعار شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد بمقدم 10 ألف جنية

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن تلك الأسعار التي تتعلق بشقق الاسكان الاجتماعي بمختلف مدن الصعيد، فمن الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار الذي يكون وزير الإسكان قد بين أن ما يقرب من حوالي 38,924 مواطن قاموا بالتقديم لتلقي شقق الاسكان الاجتماعي التي تكون كاملة التشطيب بمدينة العبور، وأيضا مدينة أسيوط الجديدة وغيرهم من الأماكن الأخرى، ومن الجدير بالذكر أنه بين أن هناك طرق لحجز الشقق السكنية فيتم الحجز من خلال الرابط الرسمي الخاص بالوزارة، وفيما يلي سوف نتعرف على الأسعار التي تتعلق بتلك الشقق بالتفصيل وأيضا الخطوات اللازمة للاستعلام عنها.

اسعار شقق الاسكان الاجتماعي في مدن الصعيد

فيما يلي أبرز الأسعار التي تتعلق بشقق الاسكان الاجتماعي بأسيوط الجديدة:

تصل القيمة التي تتعلق بشراء الشقه لما يقرب من حوالي 423 ألف جنيه مصري.

كذلك أن ثمن المتر قد يصل لما يقرب من حوالي 6520 جنيه مصري.

هذا بجانب أن القيمة الخاصة بجدية الحجز تصل لحوالي 50 ألف جنيه مصري.

خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يمكنك أن تستعلم عن تلك الشقق السكنية بمنتهى السهولة واليسر عن طريق الولوج للموقع الالكتروني الخاص بوزارة الإسكان، واتباع الخطوات التالية: