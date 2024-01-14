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طريقة التسجيل + الشروط والمستندات المطلوبة لـ منحة العمالة الغير منتظمة 2024
الآن من الممكن بكل سهولة ويسر أن يستعلم الأشخاص عن منحة العمالة الغير منتظمة التي تكون مقدمة من جانب وزارة القوى العاملة، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن بكل سهولة ويسر أن يقوم الأشخاص الذين تقدموا بطلب لتلقي تلك المنحة أن يستعلموا عن حالة طلبهم بكل سهولة ويسر، كذلك انه من المعروف أن تلك المنحة تقدم للأشخاص المستحقين له، وفيما يلي سنتعرف سواء على الخطوات اللازمة الاستعلام عن تلك المنحة، وأيضا شروط الحصول عليها.
منحة العمالة الغير منتظمة
يستطيع الآن جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلب لتلقي منحة العماله الغير منتظمه أن يستعلموا عن حالة طلبهم باتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة من خلال النقر على هذا الرابط.
- الخطوة الثانية تدوين رقم البطاقة الشخصية الخاص بالمواطن.
- الخطوة الأخيرة النقر على ايقونة استعلام.
شروط الحصول على منحة العماله الغير منتظمه
في الحقيقة أن هناك سلسلة من الشروط الضرورية واللازمة التي ينبغي أن تكون موجودة في الأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا على منحة العمالة الغير منتظمة من بينها ما يلي:
- ينبغي أن تكون الجنسيه التي تتعلق بالمواطن مصرية.
- كذلك ينبغي أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في مصر.
- هذا بالإضافة إلى أنه لابد من أن يكون ليس لدى المواطن دخل ثابت.
- كذلك أنه لابد ألا يكون للمواطن تأمين صحي أو اجتماعي.
- كما أنه لابد من ان يكون الشخص من ضمن الفئات التي أشارت إليها وزارة القوى العاملة التي تكون مستحقة لتلقي المنح الخاصة بالعمالة الغير منتظمة.