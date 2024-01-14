من 50 لـ 100 جنية.. وزارة التموين تكشف حقيقة زيادة نصيب الفرد خلال 2024

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية انباء حول زيادة الفرد في البطاقة التموينيو في الشهر القادم فبراير 2024 ومن بين هذه الأنباء زيادة الفرد في البطاقة من 50 جنيه للفرد إلى 100 جنيه للفرد في كل بطاقة تموينية، وعند البحث جيدًا حول هذه الأنباء تبين عدم صحة هذه المعلومات حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية من خلال موقعها الرسمي عدم صحة هذه المعلومات كما أكدت الوزارة بأن نصيب الفرد في البطاقة التموينية ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد الواحد.

توفير العديد من السلع التموينية

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها تسعى خلال الأيام القادمة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة على زيادة نصيب الفرد على التموين خلال عام 2024 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، من أجل تحسين معيشة المواطن المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير العديد من السلع التموينية من أهمها “الزيت – السكر – الأرز – المكرزنة – الجبنة بكل أنواعها – الشاي – السمنة”، وفي وقت سابق أعلنت وزارة التموين عن توفير السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، وأشارت الوزارة بأن الأسرة الواحد من أربع أفراد فأكثر تحصل على 2 كيلو سكر حر.

موعد صرف تموين شهر فبراير 2024

وتقوم وزارة التموين بصرف السلع التموينية لكافة المواطنين كل يوم 1 من الأشهر الميلادية في كافة المحافظات المصرية ويمكن أيضًا صرف تموين شهر فبراير من جميع المنافذ الاستهلاكية التي يصل عددها حوالي42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية