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موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم... 3 قنوات مفتوحة ناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا

من غير لف كتير... موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في أمم افريقيا وكمان هتشوفها مجاني

محمد صبحيمنذ ساعة واحدة
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موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم... 3 قنوات مفتوحة ناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا

يبحث جَمهور المنتخب المصري عن موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا، بجانب رغبة الكثير في معرفة قنوات مفتوحة ناقلة لمباريات البطولة الإفريقية وفي هذا السياق سنوضح لكم موعد المباراة وكذلك بعض المعلومات الخاصة بمنتخب مصر في البطولة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم 14 يناير 2024

يعد منتخب الفراعنة هو الأكثر تتويجا للبطولة برصيد 7 ألقاب قارية “كأس أمم افريقيا” وهو دائمًا مرشح وبقوة للحصول علي لقب الكان وغالبا ما نجده في نهائي البطولة حتي لو لم يحم اللقب مثل النسخة السابقة من البطولة التي فقدها الفراعنة أمام غانا بركلات الترجيح.

تأتي مبراة مصر وموزمبيق اليوم عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، علي أن يكون وقت المباراة بتوقيت مكة المكرمة الساعة الثامنة، و(9) مساًء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا

التردد11680
الاستقطابأفقي
الترميز27500
  • قنوات TV 5.8 (المفتوحة) علي الصناعي تركسات 42 شرقًا

 

تردد 12356  –  12346
الاستقطابأفقي – أفقي  H
معدل ترميز7100 – 9600

تردد قناة Rti الإيفوارية المجانية مباراة مصر وموزمبيق اليوم عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق

التردد11900
الاستقطابأفقي
الترميز27500

حصاد منتخب مصر في أمم افريقيا علي مر التاريخ

في سلسلة هي الأطول بين المنتخبات الإفريقية دام فوز المنتخب المصري 24 مباراة متتالية في كأس أمم افريقيا وهو المنتخب الإفريقي الوحيد الذي حقق هذا الرَّقَم من مباريات دون خسارة، حصد منتخب الفراعنة 7 ألقاب من نسخ البطولة التفريقية كان منهم 3 القاب متتالية حتى انتهت بهزيمة أمام منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017.

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محمد صبحيمنذ ساعة واحدة
0

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