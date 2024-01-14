موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم... 3 قنوات مفتوحة ناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا

يبحث جَمهور المنتخب المصري عن موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا، بجانب رغبة الكثير في معرفة قنوات مفتوحة ناقلة لمباريات البطولة الإفريقية وفي هذا السياق سنوضح لكم موعد المباراة وكذلك بعض المعلومات الخاصة بمنتخب مصر في البطولة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم 14 يناير 2024

يعد منتخب الفراعنة هو الأكثر تتويجا للبطولة برصيد 7 ألقاب قارية “كأس أمم افريقيا” وهو دائمًا مرشح وبقوة للحصول علي لقب الكان وغالبا ما نجده في نهائي البطولة حتي لو لم يحم اللقب مثل النسخة السابقة من البطولة التي فقدها الفراعنة أمام غانا بركلات الترجيح.

تأتي مبراة مصر وموزمبيق اليوم عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري بتوقيت القاهرة، علي أن يكون وقت المباراة بتوقيت مكة المكرمة الساعة الثامنة، و(9) مساًء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم في بطولة كأس أمم افريقيا

تردد القناة الأرضية الجزائرية “Programme National” عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد 11680 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

قنوات TV 5.8 (المفتوحة) علي الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 – 12346 الاستقطاب أفقي – أفقي H معدل ترميز 7100 – 9600

تردد قناة Rti الإيفوارية المجانية مباراة مصر وموزمبيق اليوم عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق

التردد 11900 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

حصاد منتخب مصر في أمم افريقيا علي مر التاريخ

في سلسلة هي الأطول بين المنتخبات الإفريقية دام فوز المنتخب المصري 24 مباراة متتالية في كأس أمم افريقيا وهو المنتخب الإفريقي الوحيد الذي حقق هذا الرَّقَم من مباريات دون خسارة، حصد منتخب الفراعنة 7 ألقاب من نسخ البطولة التفريقية كان منهم 3 القاب متتالية حتى انتهت بهزيمة أمام منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017.