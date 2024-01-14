5 قنوات مفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق استقبل الآن+ تشكيل مباراة اليوم على ملعب كوت ديفوار

اليوم من أهم الأيام على محبي الكروية المصرية، حيث يرغبون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق المفتوحة، والتي ستقام اليوم الأحد الموافق14 من شهر يناير 2024 على ملعب كوت ديفوار العالمي، وذلك لعد أن تم افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأمس السبت، وهذه المباراة في الجولة الأول من ضمن المنافسات التابعة للجولة الثانية في بطولة كاس الأمم الأفريقية والتي بدأت منذ الأمس وستظل مستمرة حتى يوم 11 من شهر فبراير القادم.

قنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

قبل التعرف على قنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق، نريد التنويه بأن المنتخب المصري قام بخوض عشرة مباريات في عام 2023 وذلك بقيادة روي فيتوريا تمكن من خلالها بتحقيق ثمانية انتصارات تمكن الفراعنة من تسجيل 23 هدف مع دخول 5 أجوان في شباكهم، فاللاعب المصري محمد صلاح الذي يعتبر هداف المنتخب المصري تمكن من تسجيل 6 أهداف يليه تريزيجيه برصيد خمسة أهداف، وبالنسبة للقنوات الناقلة فهم كالتالي:

تردد الجزائر الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10992

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

قناة المغرب الرياضية

القمر الصناعي: القمر الصناعي

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

قناة الرياضية المغربية الأولى

القمر الصناعي: hispasat 30w-5

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معالم تصحيح الخطأ: 5\6

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: hot bird 13B

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: AMOS 4W

التردد: 11207

الاستقطاب، أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تشكيل مباراة مصر وموزمبيق

وبعد التعرف على قنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق، فسنوافيكم التشكيل المتوقع للمباراة التي ستنطلق اليوم في لسابعة مساءً: