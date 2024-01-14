لو أنت طالب في ثانية ثانوي عام … اعرف تعليمات الامتحان الإلكتروني التي حددتها وزارة التعليم

مع بدء امتحانات الثانوي العام للصفين الأول والثاني والتي تقرر بدأها من يوم الخميس 11 يناير والتي سوف تستمر حتى 24 من نفس الشهر، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، قامت بعض المدارس بتحديد التعليمات التي تخص أداء طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام بناء على هذه التعليمات التي تم طرحها.

تعليمات أداء الامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي

التعليمات التي تم وضعها من أجل أداء الامتحان الإلكتروني الخاص بالصف الثاني الثانوي هي كالتالي:

يتم الدخول إلي الامتحان إلكترونيا عن طريق التابلت المدرسي.

تبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا.

يحظر الدخول إلي الامتحان في وجود حقائب مدرسية مع الطلبة أو امتلاك هاتف محمول.

يشترط الالتزام بالحصول بالزي المدرسي والتواجد في المدرسة قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

يلزم شحن التابلت بنسبة 100 % لضمان عدم تعطله أثناء أداء الامتحان الإلكتروني.

يجب الدخول على شبكة المدرسة من أجل أداء الامتحان.

الالتزام بعدم الخروج من منصة الامتحان الإلكتروني إلا بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة ومراجعة الإجابات.

يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان في حالة مخالفة أي من تعليمات أداء الامتحان.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أن الامتحانات سوف تعقد على مستوى كل إدارة تعليمية بأسئلة تم وضعها من قبل الإدارات، وذلك وفقا للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وهي أن تكون الأسئلة بنسبة 85 % اختيارية و15 % مقالية، كما أشارت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الكهرباء على مستوى الجمهورية على ألا يتم انقطاع الكهرباء أثناء آداب الطلاب للامتحانات.