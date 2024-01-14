تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 “هنـــا” ظهرت أخر الاسماء بالوجبة التاسعة

كثير من المواطنين يقومون بصورة دائمة بالبحث عن الخطوات التي عن طريقها يتم التعرف على الكشوفات اللازمة لاستخراج تلك الأسماء التي تم شمولها في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما بعد سوف نقوم بالتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الكشوفات، وأبرز الشروط والمعايير الخاصة بتلقي دعم الرعاية الاجتماعية.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الآن بمنتهى السهولة أن يقوم الأشخاص بدولة العراق بالاستعلام عن جميع الكشوفات التي تم قبولها تتلقى دعم رعاية اجتماعية العراقية، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن انهم ان يتعلموا عن تلك الأسماء المقبولة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الذي يتعلق بوزارة العمل العراقية، من هنا.

الخطوة الثانية اختيار خيار الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة اختيار الوجبة.

الخطوة الرابعة الضغط على زر تحميل كشافات الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الأخيرة النقر على زر بحث بعد كتابتك لاسم المتعلق بك في خانة بحث الكشوفات.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

يستطيع الأشخاص أن يتلقوا دعم الرعاية الاجتماعية عن طريق توافر الشروط الآتية بهم: