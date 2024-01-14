أقوى قنوات الأطفال “تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024” سلي طفلك مع الأناشيد وأغاني الأطفال
بشكل دائم بصوره متواصله نرى أن بحث المواطنين حول تردد قناه طيور الجنه يرتفع كثيرا في هذه الفترة الجارية، وهذا لأن تلك القناه تعرف بالاغاني الجميلة والمميزة التي تعرض على شاشة تلك القناة، كما انها تكون معروفة جدا بالأفلام الكرتونية التي تعرضها على شاشتها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة من جملة القنوات الشهيرة والمعروفة التي يريد الأشخاص ضبطها وفيما يلي في هذا المقام سوف نرفق لكم احدث تردد لقناة طيور الجنة الذي يريد الآباء ضبطه.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
قناة طيور الجنة تكون من ضمن مجموعة القنوات الشائعة والمعروفة التي يقوم العديد من الأطفال باستمرار بمشاهدتها، حيث إنها تقوم ببث برامج وأفلام جميلة كرتونية خاصة بالأطفال الصغار، وقد جاء التردد المتعلق بها كالآتي:
- التردد: 11274
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: أفقي
نبذة عن قناة طيور الجنة
هذه القناة تكون مميزة جدا عن باقي القنوات الأخرى التي تبث محتوى خاص بالأطفال، فمن بين السمات التي تتسم بها ما يلي:
- تتسم بالإشارة العالية.
- هذا بجانب أنها تتسم بالجودة العالية.
- كذلك أن القناة من مميزاتها أيضًا وضوح الصورة.
- كما أن القناة كذلك تتسم بنقاوة الصوت.
- هذا بجانب أنها تتسم ببث كثير من الأفلام الكرتونية المسلية وكذلك البرامج الهادفة.
- تبث كثير من الأناشيد التي لا تحصى.
- كما أن من مميزات القناة كذلك أنها تجمع بين التسلية والتعليم.
- هذا بجانب أن هذه القناة تتسم بأنها تبث عدد كبير من الأغاني الشيقة والممتعة.