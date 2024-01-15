باقي كام يوم على شهر الخير “تابع الآن” قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجديدة والبرامج الحصرية

العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة يظل يتساءلون عن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وهذا بالتحديد مع حلول هذا العام الجديد وأيضا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، فمن الجدير بذكر أن في شهر رمضان يتم إطلاق سلسلة من المسلسلات الرمضانية الجميلة التي يتم البحث عليها، من جانب جميع الاشخاص لكي يقوموا بمتابعتها، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع ما يخص تلك المسلسلات الرمضانية.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

هناك العديد من المسلسلات التي سوف يتم إذاعتها في شهر رمضان الكريم للعام الجديد الحالي 2024، فمن ضمن هذه المسلسلات التي سوف يتم إذاعتها في هذا الشهر ما يلي:

مسلسل الحشاشين، فمن الجدير بذكر أن هذا المسلسل يترقبه العديد من الجمهور والذي تكون البطولة الخاصة به الفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل الكبير 8 الذي يكون بطولته أحمد مكي.

هذا بجانب عرض مسلسل حق عرب الذي يكون بطولته أحمد العوضي.

كذلك عرض مسلسل لانش بوكس الذي تكون بطولته غادة عادل، وغيرهم من المسلسلات الأخرى التي سيتم إذاعتها في شهر رمضان الكريم

مسلسلات رمضان 2024

في الحقيقة أنه يفصلنا عن هذا الموعد الخاص بشهر رمضان الكريم حوالي شهرين فقط، ومن ثم يأتي هذا الشهر المبارك علينا الذي يحمل الفرح والسعادة والبهجة، والذي يترقبه جميع المسلمين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر سوف يكون موافق الحادي عشر من شهر مارس من هذا العام الجاري 2024، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحسابات الفلكية قد أشارت إلى أن هذا الشهر سيكون مكتمل 30 يوما.