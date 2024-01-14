ظهرت الآن “نتائج قبول طلاب الدور الثالث في الدراسة المسائية 2024” عبر الموقع الرسمي

يستمر الطلبة والطالبات في هذا الوقت الجاري بالتساؤل عن النتائج الخاصة بقبول الطلاب بثالث دور بالدراسة المسائية بدولة العراق، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي بدولة العراق قامت بالكشف ببيان خاص بها في يوم السبت الذي يوافق السادس من يناير 2024، عن تلك النتائج من بين الدراسة المسائية وهذا قد جاء عقب مراجعة لكل الطلبات التي تم تقديمها من جانب الطلاب حتى يقوموا بالعمل لقبولهم بتلك الفترة، هذا بجانب أيضا أن الوزارة تقوم ببذل قصاري جهدها بالتحديد مع الطلبة والطالبات الأيتام الذين يرغبون في الالتحاق بهذه الصفوف، وفيما يلي سوف نرفق لكم تلك النتائج التي تتعلق بالقبول بالدراسة المسائية.

نتائج قبول طلاب الدور الثالث في الدراسة المسائية

قامت وزارة التعليم العالي بالتأكيد على أن نتائج الخاصة بقبول الطلاب والطالبات الذين نجحوا بثالث دور من حقهم أن يقوموا بالتقديم للدراسة المسائية، ألا وهم الفئة الخاصة بذوي الشهداء للعام الدراسي الجديد 2024، هذا بجانب أنها قامت بالإشارة إلى أنه قد تم قبول ما يقرب من حوالي 503 موزعين على كل الفئات الذين يكونوا من ذوي الشهداء وهذا بحوالي 159 طالب وطالب، من حزب البعث المنحل وما يقرب من حوالي 29 طالب من الحشد الشعبي علاوة على حوالي 315 طالب وطالبة من الضحايا الإرهاب، ومن الممكن أن يتم التسجيل عقب ذلك بنتائج القبول من خلال البوابة الرسمية الخاصة بالوزارة.

رابط التسجيل في نتائج القبول بوابه الدراسات والتخطيط

في الحقيقة أنه من خلال تلك البوابة الخاصة بالدراسات والتخطيط المرفقة من جانب الوزارة بدولة العراق من هنا، من الممكن لك أن تقوم بالتسجيل بنتائج القبول بالدراسة المسائية بكل سهولة ويسر.