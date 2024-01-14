ساعات فقط تفصلنا عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024 “القنوات الناقلة مجانًا”

هناك أشخاص كثيرة تريد التعرف على كم باقي ويتم بث المباراة الخاصة بمنتخب مصر وموزمبيق فتلك المباراة مهمة للغاية، حيث إن منتخب المصري على استعداد تام لتلك المباراة الهامة، ويترقب المواطنون تلك المباراة بفارغ الصبر، وفيما يلي سوف نرفق لكم التردد الخاص بها.

مباراة منتخب مصر وموزمبيق

المنتخب المصري يقوم بالاستعداد بقصارى جهده الذي يقوده المدرب روي فيتوريا للمساهمة في البطولة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية للعام الجاري 2024، ومن الجدير بالذكر أن تلك المباراة بين كلا من المنتخب المصري ومنتخب موزمبيق، سوف يتم انطلاقها في اليوم الرابع عشر من يناير القادم 2024، إذ إنه لم يتبقى سوى القليل من الأيام ويتم بث تلك المباراة، فلم يتبقى سوى ما يقرب من حوالي ستة أيام، ومن الجدير بذكر أن كلا من المنتخبين يرغبون في الفوز وتحقيق الانتصار على الآخر، كذلك أن منتخب الفراعنة يقوم بالسعي ليحقق بداية موفقه ليتم الحصول على اللقب الخاص بكأس الأمم الإفريقية عقب غياب استمر 13 سنة ويريد منتخب مصر أن يستعيد منزلته ويتألق في تلك البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

كما ذكرنا في السطور القليلة السابقة أن المباراة التي سيتم إذاعتها بين كلا من منتخب مصر ومنتخب موزمبيق سوف تكون في اليوم الرابع عشر من يناير الجاري 2024، وسوف تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساء في يوم الأحد بأرض ملعب فليكس أو في الذي يكون بمدينة ابيدجان، كذلك أن هذا اللقاء يكون من بين أول جولة من دور المجموعات، والذي يسعى فيه المنتخبان للفوز، ومن الجدير بالذكر أن البطولة ستنطلق في اليوم الثالث عشر من يناير 2024، وتنتهي في اليوم الحادي عشر من فبراير 2024.