ترقبوا .. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 الترم الأول بوابة التعلم الأساسي

يتزاد البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول عبر محرك البحث جوجل العالمي، حيث انتهي الطلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء امتحانات الترم الأول منذ الخميس الأول في شهر يناير، حيث أدو الامتحانات في المواد التالية ( اللغة العربية – اللغة الأجنبية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم – التربية الدينية )، وأعلنت مدارس الطلاب عن بداية أعمال التصحيح بعد انتهاء الصف الخامس الابتدائي من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

يستطيع طلاب الصف الرابع الاطلاع علي نتائج اختبارات الترم الأول بعد ظهور النتيجة باستخدام الرقم القومي الخاص بهم، وذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمحافظة القاهرة، وكانت الإدارات التعليمية أكدت أن اعمال التصحيح ستكون في منتهي الرعاية والدقة حرصاً علي درجات الطلاب، بجانب معرفة الترتيب الصحيح لـ أوائل الطلاب في المدارس.

رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

صرحت الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستكون علي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد اعتمادها رسمياً، وذلك لمنع تكدس الطلاب في المدارس بعد ظهورها، لذا علي أولياء الأمور تجهيز الرقم القومي الخاص بالطالب للاستعلام علي النتيجة فور ظهورها.

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي