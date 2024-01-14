قرار جديد بإضافة 100 جنية!! زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024 لهؤلاء المواطنين أبرزهم أصحاب تكافل وكرامة

هناك مواطنين عديدة تريد التعرف على الحقيقة التي تخص زيادة نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير المقبل 2024، فمن الجدير بالذكر انه يترقب باستمرار الاشخاص صرف التموين المتعلق بهم شهريا، ومن المعروف ان هناك أشخاص تقول بأنه سيتم صرف زيادة بالتموين، ويريد المواطنين معرفة حقيقة هذا الأمر، لذا سوف نتعرف سويا على كل ما يخص ذلك فيما يلي.

زيادة نصيب الفرد تموين شهر فبراير 2024

الواقع أنه فيما يخص تساؤل مواطنين عن زيادة نصيب الفرد بالتموين فإن وزارة التضامن الاجتماعي تقول إنه ليس هناك زيادة التموين لشهر فبراير، كما يظن العديد من المواطنين وبينت أيضا النصيب الفرد يكون 50 جنيه مصري وليس هناك زيادة، كما يقول الكثير من الأشخاص فليس هناك صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الزيادة.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين بأن ما يتم تداوله بخصوص اضافه 100 جنيه على بطاقة التموينية ليس صحيح اذ ان هناك مواطنين عديدة تقول بأنه سيتم إضافة 100 جنيه، على بطاقات التموينية وذلك لمواجهة الغلاء الخاص بالاسعار ولكن الوزارة توضح أن ذلك ليس صحيح.

خدمات مصر الرقمية

في الواقع انه توجد سلسلة من الخدمات المقدمة من جانب منصة مصر الرقمية التي من الممكن القيام بها التموين وفيما يلي أبرز هذه الخدمات: