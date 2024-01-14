أكثر من 20 إجازة “جدول الاجازات الرسمية في مصر 2024 مدفوعة الأجر للموظفين الحكوميين”

قام كثير من المواطنين بالتساؤل عن تلك الإجازات الرسمية بجمهورية مصر العربية، فمن الجدير بالذكر ان هناك مجموعة من العطل والإجازات الرسمية التي توجد في مصر والتي نال فيها الطلاب على إجازة من المدارس وكذلك سينال فيها المواطنين على إجازة من العمل لذا يتم البحث عن تلك الإجازات باستمرار في محركات البحث جوجل وفيما يلي في هذا المقال سنقوم بالتعرف معا على كل ما يخص ذلك.

جدول الاجازات الرسمية في مصر 2024

باستمرار يتم التساؤل على تلك الإجازات والعدل التي توجد في جمهوريه مصر العربيه فكما نعلم انه هناك سلسلة من الاجازات التي يشتمل عليها هذا العام الجديد 2024 ويريد الأشخاص معرفته وفيما يلي أبرز هذه الإجازات :

اليوم السادس من يناير 2024 يكون عطلة اسبوعية

السابع من يناير 2024 تكون إجازة عيد الميلاد المجيد الثاني عشر من يناير

إجازة أسبوعية الثالث عشر من يناير

إجازة أسبوعية الجمعة 19 من يناير

إجازة أسبوعية السبت 20 من يناير

إجازة أسبوعية الخميس الخامس والعشرين من يناير 2024 عيد الشرطه المصريه بالإضافة إلى ثورة 25 يناير الجمعة السادس والعشرين من يناير 2024 اجازه اسبوعيه.

17 من يناير 2024 اجازه اسبوعيه

موعد شهر رمضان الكريم

قام مركز الفلك الدولي بالكشف عن التوقعات التي تتعلق به لحلول شهر رمضان الكريم 2024، فمن الجدير بالذكر أنه تبعا لتلك التوقعات، فإنه من المحتمل أن يكون اليوم الأول الشهر الكريم هو يوم الاثنين الحادي عشر من مارس 2024، كذلك أن هذا الشهر يكون 30 يوما وسوف تقوم دار الافتاء بمصر باستطلاع هلال شهر رمضان الكريم في اليوم الذي يوافق 29 من شعبان 1445 هجريا.