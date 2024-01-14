“لينك مباشر” ملء استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 aadl.com.dz

يرغب العديد من المواطنين في الجزائر، في طريقة التسجيل باستمارة سكنات عدل 3 الجزائر عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو موقع وكالة عدل الإلكترونية، التي من خلالها يمكن التسجيل في الوحدات والحصول على الوحدة المناسبة عقب الإعلان عنها وطرحها أمام جميع المتقدمين، إضافة إلى أن الوزارة والجهات المعنية سهلت جميع الإمكانيات الخاصة بالقبول في الوحدات.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى وكالة عدل الرسمية.

الضغط على أيقونة “طلب جديد”.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال رقم التعريف الوطني واسم المستفيد.

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

التأكد من البيانات والمستندات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

ليتم في النهاية الضغط مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

كما يمكن القيام بطباعة الإستمارة الخاصة بطلب التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

جاءت أهم شروط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر، وفقًا لما يلي:-