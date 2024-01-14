الناس تعبت من غلاء الأسعار!! سعر امبوبة الغاز بعد الزيادة 2024 وصلت لـ 150 جنية للمستهلك

سعر امبوبة الغاز بعد الزيادة 2024 تبرز هذه الإحصائيات الهامة التزام الحكومة بتوفير دعم كبير للمواطنين في ميدان الطاقة ما يسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم يتجلى التوازن الحكومي في تحقيق تكلفة معقولة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة وتوفير موارد الدولة.

سعر امبوبة الغاز بعد الزيادة 2024

بالتعليق على حجم الدعم المقدم على أسطوانات البوتاجاز أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن تكلفة الأسطوانة الواحدة تبلغ 200 جنيه ورغم ذلك يتم بيعها للمواطن بسعر 75 جنيها فقط يعني ذلك أن الدولة تقوم بدعم كل أسطوانة بمبلغ يصل إلى 125 جنيها مما يتسبب في تكلفة إجمالية لدعم أنبوبة تصل إلى 35 مليار جنيه.

ما أكدته الحكومة المصرية في الفترة المقبلة بشأن الغاز

أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال العامين الماضيين كانت القروض متاحة بفوائد تقل عن 10% ولكن الآن وصلت هذه الفوائد إلى أكثر من 25% هذا الارتفاع يشكل عبئاً ثقيلا على الدولة خاصةً في ظل إدارتها لشؤونها في ظروف صعبة وأوضح أن الحكومة تأجلت في فرض زيادات خلال الفترة الماضية ولكن تم تحديد نهاية 2023 كتاريخ للزيادات مع التفكير في كيفية التحرك اعتبارا من أول 2024 أتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للتصدي للتحديات المالية وتحقيق التوازن في إدارة الديون والأعباء المالية حيث أكد أن الدولة قد أخذت خطوات جادة نحو ترشيد الدعم وذلك برغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.