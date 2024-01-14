زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 “مبروك عليك الزيادة الجديدة”

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية نعلن بفخر عن التزامنا الراسخ بتحسين الأجور للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات خلال عام 2024 يأتي هذا في إطار التنسيق الفعال مع جهود الحكومة في تعزيز الإجراءات والمبادرات.

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024

أشار الوزير إلى إنجازات بارزة تم تحقيقها خلال العام 2023 حيث تم زيادة الفئات المالية المخصصة لخمسة ملايين من مستفيدي برامج “تكافل وكرامة” مرتين، بنسبة تفوق الـ 40٪ يعكس هذا التحسين التزام الحكومة بتقديم الدعم الفعال للمحتاجين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من أحد الجهات الحكومية بشأن الزيادة، فلن يتم الإعلان إطلاقًا عن القيمة ولكن تم الإعلان عن الزيادة فقط.

جهود الحكومة لتحسين مستوى الأجور

أكد الوزير في سياق جديد من التصريحات أن التحسين المستمر في مسار زيادة الأجور يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق تم تعزيز الجهود لرفع الحد الأدنى للأجور حيث شهدت الأربع سنوات الماضية زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور حيث ارتفع من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه.

وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين أشار الوزير إلى اتخاذ خطوات منها رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 حيث ارتفع من 24 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص يأتي هذا الإجراء في إطار السعي المستمر للدولة لتوفير بيئة معيشية مستدامة وتحفيزية مع التركيز على تخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي.