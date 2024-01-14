هتتفرج ببلاش.. تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية التي يتصدر اسمها محركات البحث الأولى جوجل على أمل أن يتم إذاعة البث الحي المباشر لمباراة المنتخب المصري في الأسبوع الأول من كأس الأمم الأفريقية، يترقب عشاق الساحرة المستديرة من شتى الدول العربية والإفريقية انطلاق مباراة مصر وموزمبيق على احر من الجمر، ويتشوق الجمهور لمشاهدة هذا اللقاء للاستمتاع بالمنافسة النارية بين الفريقين، افتتاحية البطولة مبشرة للغاية وخاص فريق ساحل العاج منافسات وتحديات قوية للغاية أمام فريق غينيا أمس السبت 13 يناير.

تعد قناة أون تايم سبورت الأرضية من أهم القنوات الفضائية الرياضية التي تستطيع نقل الكثير من البطولات والدوريات الهامة بدون تشفير، وتمتلك عرض البطولات التي لن تعرض على أي شاشة مصرية أخرى ولذلك يتساءل الكثير عن تردد القناة لضبطها قبل موعد اللقاء، لذا نتعرف الآن عبر موقعنا البديل على تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

حققت قناة اون تايم سبورت الأرضية نجاح كبير وزاد انتشارها وشهرتها الفترة الأخيرة تميزها وتألقها في نقل البطولات المختلفة لأهم الفرق الرياضية، وتحرص القناة اليوم أن تقوم بإذاعة مباراة المنتخب المصري في مباراته الأول في كأس الأمم الأفريقية التي يخوضها أمام فريق موزمبيق، وكل ما عليكم ضابط رموز القناة على الجهاز من قائمة الإعدادات، حيث تأتي الرموز الصحيحة على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11862.

التشفير: مفتوح.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

مباراة أون تايم سبورت الأرضية مباراة مصر وموزمبيق

تستعد قناة اون تايم سبورت الأرضية كي تنقل مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية 2024 اليوم 14 يناير عبر شاشتها التي تعمل على النايل سات بأقوى إشارة ومجاناً بدون إشترك، يلتقي بعد ساعات قليلة من الآن المنتخب المصري بنظيره موزمبيق على أرضية ملعب اللقاء فيليكس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وسوف يتم إذاعة البث على أون تايم سبورت الأرضية بجودة عالية hd منعاً لحدوث أي تقطيع أو تشويش أثناء البث وهذا لاختيار القناة أفضل الأجهزة والتقنيات.