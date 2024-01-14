من هنا .. رابط نتائج مباراة التعليم بالتقاعد في المغرب عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية المغربية عن رابط نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024، حتى يتمكن المتقدمين من معرفة نتيجة اختباراتهم بكل سهولة، حيث أنه قد تم إجراء الاختبار الشفوي الشهر الماضي لكافة المتقدمين، والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية، بحيث يتم الإعلان عن هذه النتائج من خلال موقع الوزارة الرسمي، ومن خلال المقال التالي نوضح لكم رابط الحصول على النتائج فضلاً تابعونا.

رابط نتائج مباراة التعليم بالتقاعد

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم بالتقاعد في خلال الأيام المقبلة القليلة، حيث أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة الإختبارات الخاصة بهذه المباراة، من الاختبارات الكتابية والشفهية، والجدير بالذكر أن تأخير إعلان النتيجة حتى الآن راجع إلى مباريات توظيف الكوادر النظامية، لذلك هناك اهتمام كبير من المواطنين لمعرفة النتيجة بعد هذا التأخير.

الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024

يمكن للمتقدمين في المباراة والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والشفهية الاستعلام عن نتائجهم، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات البسيطة التالية: