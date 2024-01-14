“اضبطها الأن” تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات الجديد بعد التحديث
حاز تردد القناة الجزائرية الأولى على بحث كبير مؤخرًا، حيث يعد من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في نقل كافة الاخبار الجديدة واذاعة البرامج والمسلسلات الأجنبية والعربية والأفلام العربية كما إنها من القنوات المفتوحة في الوطن العربي، إذ يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي نايل سات، كما تتميز بأنها من القنوات المهمة، لذا تحظى القناة بقاعدة جماهيرية كبيرة بين أبناء الشعب الجزائري وفي الشرق الأوسط أيضاً، لذا سنقدم لكم تردد قناة الجزائرية الأولى في السطور القليلة التالية.
تردد القناة الجزائرية الأولى
تعد القناة الجزائرية الأولى من أشهر القنوات الفضائية، لذا فهي محط اهتمام الكثيرين، تعمل إدارة القناة على التطوير والتحديث المستمر للقناة لذا يتم تغيير تردد القناة كل فترة، لذا تزايد التساؤل عن التردد الجديد، ويمكن متابعة القناة على الترددات التالية:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- تردد القناة: 11680.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3\2.
محتوى قناة الجزائرية الأولى
تتميز قناة الجزائرية الأولى بالعديد من المميزات التي جعلتها على رأس القنوات الفضائية التي يرغب في ضبطها الكثير للاستمتاع بمشاهدتها ومتابعتها، ومن أبرز هذه المزايا:
- تسعى القناة دائمًا إلى تقديم كل ما يتماشى مع الذوق العام من الجمهور.
- كما ارتعب القناة كافة المبادئ والعادات الشرقية، كما تحرص على نقل محتوى متميز ومضمون باللغة العربية.
- تعتمد القناة على تطبيق المعايير والضوابط الدولية، وهذا ساعدها في الانتشار الواسع بين أبناء الشعب الجزائري.
- كما تحرص القناة على تطبيق كافة التقنيات الحديثة.
- تجمع القناة بين الفائدة والمتعة، إذ تعمل على نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع.
- كما تحرص على تلبية كافة احتياجات الجمهور للاستمتاع بمشاهدة رائعة والتعرف على كل الأخبار الجديدة سواء في السياسة أو الرياضة.
- قامت القناة بإنشاء موقعين على اليوتيوب، وآخر على الصفحة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهذا ساعد في زيادة التفاعل بينها وبين الجمهور في أنحاء الوطن العربي.