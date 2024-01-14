بزيادة جديدة “قيمة نصيب الفرد على تموين فبراير 2024 بشكل رسمي” بعد إضافة 100جنية
في الفترة الأخيرة نجد أن هناك أشخاص كثيرة تقوم بالبحث عن القيمة التي تتعلق بنصيب الفرد في التموين الخاص بشهر فبراير 2024، فمن الجدير بالذكر انه يوجد مواطنين عديدة تتساءل عن تلك الحقيقة التي تخص زيادة نصيب الفرد بالتموين، حيث ان هناك اقاويل كثيرة توضح أنه من الممكن ان يكون هناك زيادة للفرد شهر فبراير المقبل بالتموين، ولكن وزارة التموين قد بينت تفاصيل تلك الحقيقة وسوف نرفق لكم فيما يلي وكذلك سوف نوضح لكم نصيب الفرد بالبطاقة التموينية.
قيمة نصيب الفرد على تموين فبراير 2024
أوضحت وزارة التموين أن نصيب الفرد من التموين كما هو وهو يكون 50 جنيه مصري يحصل فيهم على الزيت والسكر، إذ إنه من حقه الحصول على زجاجة من الزيت كيلو من السكر ومن الجدير بالذكر أن هناك أشخاص كثيرة تقول أن نصيب الفرد أكثر من 50 جنيه، إذ إن هناك زيادة نصيب الفرد بالتموين ولكن وزارة التموين توضح أن هذا الحديث ليس صحيح وتقول ان نصيب الفرد ثابت كما هو وليس هناك زياده او نقصان.
خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية
مواطنين عديدة يرغبون في ان يقوموا باضافة ابنائهم للبطاقة التموينية ولكنهم ظلوا يتساءلون عن الخطوات التي من اللازم أن يتم اتباعها لكي يقوموا بالاضافة، ومن المعروف أن وزارة التموين قد ارفقت هذه الخطوات اللازمة الخاصة بالإضافة، والتي سوف نرفقها لكم فيما يلي وهي كالآتي:
- لابد من الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مصر الرقمية.
- بعد ذلك لابد من تسجيل الدخول للمنصة.
- بعدها ينبغي عليك ان تقوم بالنقر على زر ضم أفراد أسرتي.
- بعد ذلك لابد من أن تنتقي الرقم القومي الخاص بالمولود الذي تريد أن تقوم بإضافته.
- في النهاية قم بالنقر على زر إضافة