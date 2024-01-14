“هنـــا” اجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024 مصر .. أكثر من 10 إجازات رسمية

اجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024 مصر تجذب عمليات البحث المتزايدة حول موعد إجازة نصف العام 2024 اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وسيكون موعد إجازة نصف العام لهذا العام بعد انتهاء جميع امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بما في ذلك امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، يشير التوقيت إلى أن إجازة نصف العام ستكون فترة للراحة والاستعداد للترم الثاني، مما يتيح للطلاب والمعلمين فرصة للاستراحة والتجديد قبل استكمال مسيرتهم الدراسية، ويتوقع أن تكون هذه الإجازة فترة هامة للطلاب للاستمتاع بأنشطة ترفيهية وتطوير أنفسهم بشكل شخصي.

اجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024 مصر

يسرني أن أقدم لكم موعد إجازة نصف العام وفقًا للمعلومات التي قدمتها. تبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 يوم السبت، الموافق 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس، الموافق 8 فبراير 2024 وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين، مما يتيح للطلاب والمعلمين فترة راحة قبل بدء الترم الثاني.

تأتي إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، وتشمل الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بالإضافة إلى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. انتهاء هذه الفترة يمهد الطريق لبدء الترم الثاني.

يتبع موعد الفصل الدراسي الثاني، حيث يبدأ يوم السبت، الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا وينتهي يوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024. يلي ذلك فترة الامتحانات النهائية لنهاية العام الدراسي.