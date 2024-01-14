“نزلها واتفرج ببلاش على أمم أفريقيا” تشغيل قناة الجزائرية الأرضية Programme National على الريسيفر

قناة الجزائرية الأرضية تم أتاحة ترددها على القمر الصناعي النايل سات 2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق مواجهات كاس امم افريقيا، الأمر الذي دعا الكثيرون إلى فك تشفير قناة الجزائرية الأرضية، خاصةً من قبل الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة، لذا نوضح أحدث تردد للقناة التي أصبحت محل بحث كبير خلال الساعات الأخيرة، خاصةً قبل انطلاق المباراة المرتقبة اليوم.

قناة الجزائرية الأرضية

مشاهدة مباريات كاس امم افريقيا 2024 من الأمور التي يرغب بها بقوة الملايين من الأشخاص بالقارة الأفريقية، لذا نوضح خلال السطور التالية التردد الخاص بالقناة لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك عليها ومن ثم استقبال الإشارة بشكل صحيح، ومشاهدة المباريات مجانًا:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

بعد التعرف على التردد قد يواجه البعض مشكلة تشفير القناة، وعدم المقدرة على تشغيلها على الريسيفر، ولكن تم الوصول إلى طريقة فك التشفير ولا تقوت فرصة مشاهدة المباريات الممتعة للقارة السمراء من المنزل، خاصةً وأن القناة أعلنت بث جميع مباريات الدول العربية المشاركة في البطولة من خلالها، لذا إليكم خطوة بخطوة طريقة فك الشفرة بشكل صحيح.

فك تشفير قناة الجزائرية الأرضية

تعرف بالخطوات على طريقة فك تشفير الجزائرية الأرضية بكل سهولة، حتى تتمكن من ضبط ترددها مباشرةً على القمر الصناعي نايل سات، فقط اتبع النقاط التالية بشكل صحيح:

قم بالانتقال إلى القائمة الرئيسية لجهاز الريسيفر عبر استخدام الريموت.