باقي كام يوم؟!! موعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي 2024 لجميع المراحل الدراسية

الكثير من المواطنين يقومون بصورة مستمرة بالبحث عن موعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي، فمن المعروف أنه قد تحدد هذا الموعد من جانب وزارة التربية والتعليم ويريد الاشخاص ان يقوموا بالتعرف على تلك المواعيد المحددة من جانبها بشأن بدء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول، وايضا انتهائها بجانب موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وانتهائه، وفيما يلي سوف نرفق لكم المواعيد الخاصة بنهاية الاختبارات الخاصة بمنتصف السنة الدراسية.

موعد نهاية امتحانات نصف العام الدراسي 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سوف تبدأ في اليوم التاسع من يناير 2024 ويتم الانتهاء منها في يوم الخميس الذي يكون موافق الخامس والعشرون من يناير 2024، ومن الجدير بذكر أن السنة الدراسية كان كانت بدايتها في اليوم 30 من سبتمبر 2023، وقد بينت وزارة التربية والتعليم أن هذا العام الدراسي سيتم الانتهاء منه في اليوم الخامس والعشرون من يناير 2024، هذا بجانب أن الاجازة التي تتعلق بمنتصف السنة الدراسية ستكون في اليوم السابع والعشرون من يناير 2024 وتكون ممتدة لـ 14 يوما يتم الانتهاء منها في يوم الخميس الثامن من فبراير 2024م.

موعد الترم الثاني 2024

بينت وزارة التربية والتعليم إن الترم الثاني سوف يبدأ في يوم السبت الذي يكون موافقا العاشر من فبراير 2024 ويكون مستمر حتى اليوم الذي يوافق السادس من يونيو 2024 وذلك على حسب المخطط الزمني الذي تم اعتماده من جانب وزارة التربية والتعليم، ومن الجدير بالذكر أن الاختبارات التي تتعلق بالترم الثاني ستكون في اليوم الذي يوافق الخامس والعشرون من مايو 2024، ويتم الانتهاء منها في اليوم الخامس عشر من يونيو 2024م.