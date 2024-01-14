البوابة الالكترونية موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول بالاسم من وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم وموعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول يشغل بال الكثير من أولياء الأمور، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد القادم هو آخر أيام امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي للترم الأول، ومن ثم تبدأ للطلاب إجازة منتصف العام، بينما تعود الدراسة للترم الثاني يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، وخاصة بعدما بدأت اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي منذ الأسبوع الماضي، لذا بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الأسبوع الجاري ستبدأ عملية تجميع وتصحيح كافة الأوراق قبل إعلان نتيجة كل طالب وطالبة، حيث يتم تصحيح الأوراق على درجة عالية من الدقة، وذلك حتى يحصل كل طالب على درجاته دون أي ظلم، ولتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، بالإضافة إلى ذلك فإن فور اعتماد النتيجة ستقوم كل إدارة تعليمية بالإعلان عن النتيجة وسيتم إرسالها إلى المدارس، كما ستظهر عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وذلك في الأيام القليلة المقبلة في خلال اسبوعين من انتهاء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول وقبل بداية الترم الثاني.

البوابة الإلكترونية نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 صرحت الوزارة أن فور الإعلان عنها سيتم تحميل النتائج عبر المواقع الرسمية، لذلك أصبح بإمكان جميع طلاب رابعة ابتدائى الاستعلام عن نتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية: