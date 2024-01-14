رابط نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج مباراة التعليم في المغرب التي بات البحث عليها الآن على أشده، حيث تم عقد الاختبارات الشفوية الشهر الماضي والجميع الآن في انتظار ظهور نتائج المباراة، حيث لم يبق على إعلان النتائج سوى وقت يسير فربما تظهر النتيجة خلال الساعات المقبلة، وسيتم إعلان النتائج الخاصة بمباراة التعاقد عن طريق الأكاديميات الجهوية التي تم الترشح لها، ويمكنك الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم من طريق موقع وزارة التربية الوطنية المغربية كما سنبين في الأسطر التالية.

موعد ظهور نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024

يترقب الجميع ظهور نتائج مباراة التعليم بالتعاقد خلال الساعات المقبلة، وتهدف هذه المباراة لتعين أعداد كبيرة وإلحاقهم بوظيفة مناسبة داخل وزارة التربية الوطنية المغربية، لتعمل على الحد من البطالة، وتقوم بتوفير نماذج جديدة ذات كفاءة لترفع من شأن العملية التعليمية في المغرب، لذا قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بإجراء اختبارات تحدد من خلالها الكفاءات التي تستفيد منها في رفع كفاءة التعليم في المغرب.

خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد المغرب 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج التعليم بالتعاقد في المغرب عن طريق موقع وزارة التربية الوطنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية المغربية الرسمي. بعد الدخول إلى الموقع اضغط على مباريات الوزارة. ومن ثم اختر مباراة التعليم بالتعاقد 2023/2024. يطلب منك تحديد الأكاديمية الجهوية التي رشحت عليها. ادخل البيانات الشخصية المطلوبة. بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل سليم، اضغط استعلام.

يعرض لك النتيجة الخاصة بك، كما يمكنك طباعة النتيجة لتقوم بعد ذلك بعمل الإجراءات الأخرى اللزمة.