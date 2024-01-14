تعرف علي القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا

القنوات المجانية الناقلة لبطولة امم افريقيا ، والتي انطلقت مباراة الافتتاح الخاصة بها امس السبت في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت غرينتش ، و وتمكن عشاق كرة القدم من متابعة مباراة الافتتاح وباقي مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حيث تملك حقوق البث الحصرية للبطولة في منطقة الشرق الأوسط والتي تم تغيير اسم احدي قنواتها (قنوات “beIN MAX”) إلى “beIN AFCON” لبث مباريات البطولة على أربع قنوات مخصصة لذلك و هناك طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عبر الإنترنت، وهي استخدام تطبيق “TOD TV” الذي يبث جميع مباريات البطولة ومن خلال السطور التالية نستعرض معكم قائمة بتردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا

بطولة كأس امم افريقيا 2024

يبحث الجمهور المصري والعربي والأفريقي عن قنوات رياضية مجانية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدًا في كوت ديفوار و هناك أيضًا قنوات عربية وأفريقية قامت بشراء حقوق البث، والتي ستقوم بنقل مباريات البطولة بشكل مجاني على البث الأرضي والفضائي، دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية و تمكنت القناة الجزائرية الأرضية عبر نايل سات، والتي تحمل اسم Programme National Algeria، من الحصول على حقوق بث 17 مباراة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، بما في ذلك مباريات المنتخب الجزائري، بما في ذلك مباراة الافتتاح ونصف النهائي والنهائي.

تردد قناة الجزائرية الناقلة لبطولة امم افريقيا

1. القناة الجزائرية الأرضية:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 11680

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2. قناة فوكس سبورت:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 12284

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

3. قناة تيلي تشاد:

– القمر الصناعي: النايل سات

– التردد: 12015

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500