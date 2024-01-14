“بأقوى اشارة وبدون تقطيع”تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس امم افريقيا 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة،التي أصبحت من اكثر القنوات الفضائية بحثاً كونها هي الناقل الحصري لمباريات كأس افريقيا 2024، التي سوف تقام في كوديفوار ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024.

تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة 2024

حيث يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة 2024، والتي أعلنت عن نقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024، مجاناً على القمر الصناعي النايل سات ، والتي يمكنكم استقبالها من خلال ادخال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11690.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

حيث أعلنت إدارة قناة الجزائرية الأرضية عن نقل عدد من مباريات كأس امم افريقيا مجاناً، مما جعل محبي الساحرة المستديرة حريصين على تنزيل تردد القناة والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم من مباريات وبرامج رياضية والاستوديو التحليلي الذي يتم عرضه قبل بداية المباريات والتي تتناول من خلاله التشكيل المتوقع للفريقين وخطة المباراة والغيابات وأسبابها، وإليكم خطوات استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة 2024 .