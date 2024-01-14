لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بالاسم ورقم الجلوس موقع نتيجة رابعة ابتدائى القاهرة

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 سيتم الإعلان عنها مباشرةً بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء الامتحانات، ونجد أن كثير من الطلاب وأولياء أمورهم يشعرون بالقلق من هذه النتيجة، ولكن صرحت الوزارة أن ليس هناك أي داعي للقلق، لأن كافة عمليات التصحيح تتم بشفافية ومصداقية كبيرة.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 من المتوقع أن تظهر هذه النتيجة الأسبوع القادم من شهر يناير الجاري لعام 2024، وذلك بعدما يكون جميع الطلاب قد انتهوا من أداء الاختبارات في كافة المديريات التعليمية، حيث أن كل مديرية تعليمية في كل محافظة مسؤولة عن نشر نتائج الطلاب التابعين لها، علاوة على ذلك فأننا نجد أولياء أمور الطلاب في حالة من الترقب الشديد بينهم، وخاصة أن الإعلان عن النتيجة سيكون من خلال بوابة التعليم الأساسي، وصرحت بالفعل كل مديريات التربية والتعليم على كافة محافظات الجمهورية بدء عملية تصحيح درجات الطلاب، والعمل على التدقيق في نتيجة كل طالب لإرساء مبدأ المساواة والعدل بين الطلاب، وأيضًا حتى يحصل كل طالب على درجاته.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 أعلنت الوزارة أن فور انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات سيتم اعتمادها في كافة المدارس، حيث نجد الكثير من الطلاب يرغبون في عبور هذه المرحلة للدخول إلى الصف الخامس الابتدائي، لذلك سنوضح خطوات الاستعلام على النحو التالي: