“حمل كشوفات pdf” أسماء المرشحين للتعيين بصفة كاتب محافظة بغداد الوجبة الأولى 2024 والشروط اللازمة

أسماء المرشحين للتعيين بصفة كاتب محافظة بغداد الوجبة الأولى 2024، يهتم عدد كبير من المعلمين المتقدمين للإلتحاق بوزارة التربية والتعليم العراقية عن الدفعة الأولى من أسماء عقود التربية والتي أعلنت الوزارة أنها قبلت عدد كبير من المتقدمين، وكانت الوزارة أعلنت عن أسماء المقبولين في 14 يناير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المرشحين للتعيين بصفة كاتب محافظة بغداد الوجبة الأولى 2024

رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين للتعيين بصفة كاتب محافظة بغداد الوجبة الأولى 2024

حيث أعلنت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المرشحين للتعيين بصفة كاتب محافظة بغداد الوجبة الأولى 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية من هنا .

ثم اضغط على أيقونة “المسابقة المركزية”.

ثم اضغط على نتائج المسابقة.

يجب تحديد المحافظة التابعة للمستعلم.

ثم ادخل تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الامتحان.

بعد ذلك على كلمة “بحث”.

في حالة عدم العثور على اسمك يمكنك تقديم اعتراض بحد أقصى 15 يوم بعد الإعلان عن النتائج.

أما المقبولين فيجب عليهم تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الدائرة التعليمية التابع لها المتقدم خلال 30 يوم من بعد الإعلان عن النتائج.

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