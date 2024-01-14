طريقة ادخال شفرة قناة Programme National كود قناة الأرضية الجزائرية على نايل سات كاس امم افريقيا مجانا

طريقة ادخال شفرة قناة Programme National كود قناة الأرضية الجزائرية على نايل سات يبحث عنه عشاق كرة القدم الأفريقية، وخاصة أن القناة أعلنت عن نقلها أحداث مباريات كأس الأمم الأفريقية، وفي ظل بحث عشاق الساحة المستديرة عن طرق فك التشفير، لذلك خلال مقالنا سنوضح الطريقة بالخطوات.

طريقة ادخال شفرة قناة Programme National

كود قناة الأرضية الجزائرية على نايل سات، عشاق المنتخب المصري يمكنهم الآن متابعة المباراة الأولى للمنتخب ضد موزمبيق على هذه القناة، حيث استطاعت هذه القناة جذب عدد كبير من المشاهدين لها بسبب عرضها أكبر البطولات القارية، وهذا بالطبع جعلها محط اهتمام الجميع، لذا قبل توضيح فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 سنوضح طريقة ضبط ترددها:

الدخول إلى القائمة الرئيسية الموجودة في الريموت كنترول”menu”.

تحديد خيار “التثبيت اليدوي”.

إدراج القمر الصناعي نايل سات، مع كتابة التردد 11680، والاستقطاب يكون عمودي، ومعدل الترميز 27500، بينما معامل تصحيح الخطأ يكون 3/2.

اضغط على أيقونة البحث.

الانتظار حتى يتم تحميل القناة وبعد انتهاء عملية البحث انقر على أيقونة حفظ.

ومن خلال الخطوات السابقة تكون قد قمت بتحميل القناة على الرسيفر، ولكن تكون القناة مشفرة.

لذا في الخطوة القادمة سنوضح طريقة فك التشفير للإستمتاع بالمباريات.

كود قناة الأرضية الجزائرية على نايل سات

طريقة ادخال شفرة قناة Programme National يرغب العديد من الأشخاص معرفة طريقة فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 للإستمتاع بمباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، لذا سنوضح الخطوات جميعها في التسلسل الآتي: