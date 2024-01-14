مجانا من غير جنيه خد كوينز بيس efootball 2024 مجانا بعد تحديث الإثنين بكدجات اسطورية هتخليك جوه اللعبة

اخر تسريبات لعبة eFootball، في الآونة الأخيرة ظهرت لعبة اي فوتبول علي منصة جوجل بلاي بعد أن كان معدل تقييمها لا يتجاوز النجمتين، لكن الآن بعد انتشار العديد من التحديثات والهدايا حظت اللعبة علي ما يقرب من خمسة نجوم علي منصة Google play و Apple Store، وبعد انتشار أخبار حول تحديث الخميس والعديد من الهدايا التي أطلقتها شركة كونامي في الفترة الأخيرة، احتفالاً براس السنة الجديدة فقررت الشركة نشر العديد من الهدايا المجانية للمستخدمون، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم اخر التسريبات حول تحديث الاثنين والخميس والعديد من الهدايا المبهرة وكذلك طريقة الحصول علي كوينزات مجانية وهدايا اكثر بكثير تابعوا معناً.

طريقة الحصول علي كوينزات مجانية لعبة eFootball

بعد التحديثات الأخيرة قررت اللعبة توزيع كوينزات مجانية نظراً لصعوبة الحصول عليها، قررت شركة كونامي الاحتفال مع اللاعبين ونشر العديد من الكوينز بطريقة مجانية حيث اصبح يمكن لكل لاعب الحصول علي اكثر من 250 كوينز أسبوعياً وذلك بطريقة رسمية دون الدخول في اي مواقع مهكرة أو الدخول علي مواقع ذات إعلانات تمويهه، ويتم الحصول علي الكوينز فقط بعد فتح اللعبة مباشرة وذلك بالطريقة الأتية:-

فتح متجر بلاي والتاكد ان اللعبة عند اخر إصدار من التحديث الجديد 2024

القيام بعملية تسجيل الدخول اليومية واستلام 50 كوينز مجاني لمده أسبوع علي التوالي

استلام ما يقرب من 30 كوينز مجاني بعد تفعيل تحديث الخميس و الاستمتاع بالبكجات الجديدة واللاعبون الاسية وغيرهم من الهدايا الممتعة، استمرار عملية تسجيل الدخول واستلام